Tabac : baisse inédite du nombre de fumeurs en France

Ils sont de plus nombreux à renoncer au tabac. Depuis 2016, la France compte 1,6 million de fumeurs en moins, une baisse d'une ampleur inédite. "Le premier mois, c'était dur", confie un ancien consommateur interrogé par France 2. Malgré cette nouvelle encourageante, le tabac reste à l'origine de 75 000 morts par an, soit 1 décès sur 8 pour des cancers ou maladies respiratoires. Parmi les personnes touchées, 19% sont des hommes et 7% des femmes. Ce dernier chiffre augmente régulièrement.

Des méthodes diverses pour arrêter

Patch à la nicotine, hypnose, cigarettes électroniques... Tout est bon pour arrêter. "Il y a des patients pour qui c'est important d'avoir la gestuelle, et à ce moment-là, la cigarette électronique a toute sa place", décrit la pneumologue Marie-Pascale Schuller. En novembre, le mois sans tabac permet aussi de rappeler que la consommation de cigarette reste la première cause de décès évitable en France.