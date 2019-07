La cigarette électronique serait "incontestablement nocive" selon l'OMS

On la pensait plus glamour et peu nocive, mais la cigarette électrique est considérée comme dangereuse. Dans son rapport, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare qu'elle est "incontestablement nocive" et déconseille même vivement les dispositifs de vapotage à ceux qui veulent arrêter de fumer. Plus concrètement, elle demande aux États des mesures pour interdire ou réguler les e-cigarettes. Les autorités craignent que le vapotage incite à fumer du tabac.

3 millions de fumeurs en France

Aujourd'hui en France, 3 millions de personnes l'utilisent. Pourtant, les liquides sont nocifs et n'on pas été suffisamment mesurés selon les scientifiques. La ville de San Francisco (Californie, États-Unis) a été précurseur en interdisant la cigarette électronique sur son territoire en attendant des études sérieuses et complètes sur les liquides de sevrage.

