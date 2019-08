Cigarettes électroniques : le vapotage est-il dangereux ?

Les cigarettes électroniques sont très populaires auprès du jeune public. Peut-on établir un lien de causalité entre les cigarettes électroniques et l'hospitalisation de jeunes américains fumeurs pour des problèmes respiratoires ? "C'est beaucoup trop tôt. Il est très important d'examiner chacun des cas. Est-ce que le vapotage déclenche un pneumothorax ou est-ce une coïncidence ? L'avenir le dira. En tout cas, on n'a pas encore observé de cas en France", explique le médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures.

Le vapotage, méthode efficace pour arrêter de fumer

Faut-il jeter sa cigarette électronique à la poubelle ? "Non, certainement pas. Le vapotage est une méthode efficace pour essayer d'arrêter de fumer. En sept ans, en France, on compte 700 000 fumeurs en moins grâce à la cigarette électronique. Il y a d'un côté de petits doutes sur la cigarette électronique et, de l'autre côté, une certitude sur la nocivité du tabac, qui tue près d'un fumeur sur deux", précise le médecin.

Le JT

Les autres sujets du JT