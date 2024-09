Cigarettes électroniques jetables : bientôt une interdiction en France

Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables, prisées des adolescents, sont accusées de représenter une porte d'entrée vers le tabagisme. Elles vont devenir interdites en France.

Cette fois c'est sûr, elle vit ses dernières bouffées. La puff, la cigarette électronique jetable, va être interdite en France. La Commission européenne a annoncé qu'elle donne son feu vert à la France pour les interdire les puffs. Des cigarettes électroniques jetables très en vogue chez les adolescents. Une loi pour interdire ces cigarettes électroniques jetables a été votée au Parlement.

Un prix attractif

L’emballage coloré et le prix attractif rendent cette cigarette très prisée chez les plus jeunes. Deux amis en consomment régulièrement. "C’est le goût", explique l’un d’entre eux. "Je pensais qu’on avait déjà plus le droit, mais bon c'est vendu partout", confie une adolescente. L’enjeu environnemental est également mis en avant avec les microplastiques et les produits chimiques qu’elles contiennent.