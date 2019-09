Cigarette électronique : de quoi se composent les vapoteuses ?

Après le cinquième décès aux États-Unis imputé à la cigarette électronique, on ne sait plus forcément sur quel pied danser. Durant l'été, une étude sérieuse a montré que les vapoteuses n'étaient en effet pas sans risque pour la santé. Mais que trouve-t-on exactement à l'intérieur ? "Chaque e-cigarette est alimentée par un flacon de liquide", explique Dorothée Lachaud sur le plateau du 13 Heures du samedi 7 septembre.

Propylène glycol et glycérine végétale pour irriter la gorge

Un liquide aux multiples composants. "On va d'abord trouver du propylène glycol et de la glycérine végétale. Ce sont deux solvants que l'on trouve notamment dans l'industrie cosmétique. Ils permettent la vaporisation du liquide, mais surtout ils produisent un effet qui est légèrement irritant dans la gorge. C'est un effet qui imite la sensation qu'on éprouve quand on avale la fumée des vraies cigarettes", détaille la journaliste. On trouve également des arômes, mais aussi de la nicotine.

Le JT

Les autres sujets du JT