Cigarette électronique : cinq morts recensés aux États-Unis

La cigarette tue, c'est un constat établi désormais. Mais il pourrait être tout aussi valable pour la cigarette électronique. Aux États-Unis, cinq personnes qui vapotaient sont décédées, et les problèmes respiratoires en cause pourraient avoir comme origine la cigarette électronique. Pour les autorités sanitaires américaines, la corrélation est même une quasi-certitude. Quelque 150 personnes sont tombées malades, avec des lésions pulmonaires sévères.

"Ça faisait mal dès que je respirais"

Leur point commun et le vapotage, et les symptômes sont les mêmes. "Quand je suis arrivé ici, c'était comme si j'avais un gros poids sur la poitrine", explique un malade depuis son lit d'hôpital. "Ça faisait mal dès que je respirais, je savais que quelque chose n'allait pas", explique une jeune femme touchée. La plupart des malades sont jeunes, mais on ne sait pas encore exactement pourquoi ils ont eu ces problèmes de santé.

