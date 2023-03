Addictions : la consommation de cigarettes, d'alcool et de cannabis en baisse chez les moins de 17 ans

Selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, la consommation de cannabis, d'alcool et de cigarettes chez les moins de 17 ans est en baisse par rapport à 2017. En revanche, l'usage de la cigarette électronique est en hausse.

Le tabagisme diminue chez les moins de 17 ans. 46,5 % des jeunes de 17 ans ont déjà fumé au moins une cigarette, soit 13 % de moins qu'en 2017, selon les conclusions d'une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. La tendance est encore plus marquée pour l'alcool. Un adolescent sur cinq déclare n'avoir jamais bu d'alcool, contre un sur dix en 2017. Quant au cannabis, 29,7 % des jeunes de 17 ans en ont déjà fumé en 2022, contre 39,1 % en 2017. Une baisse généralisée qui pourrait s'expliquer par l'effet du Covid-19 et des confinements.



Le succès de la cigarette électronique

En revanche, l'étude met en lumière le succès de la cigarette électronique. Son usage chez les moins de 17 ans a triplé en cinq ans. Du côté des drogues dures comme la cocaïne, la consommation baisse fortement, mais l'enquête reconnaît ne pas encore avoir analysé la consommation de nouveaux produits de synthèse comme le 3-MMC, alors que quelques témoignages suggèrent un phénomène en train d'émerger.