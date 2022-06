Provence a 20 ans et est une ancienne consommatrice de cannabis. Sur Tik-Tok, elle répond aux questions de ses abonnés concernant cette addiction et alerte sur les dangers.

“Je pouvais fumer 10,12 joints toute seule par jour”

“Ça m’a tout changé, en fait. Je me suis rendu compte que je me trouvais beaucoup moins joyeuse et drôle qu’avant par exemple. Je me suis rendu compte que j’étais molle, j’avais la flemme de tout.”

Consommer du cannabis, cela a changé beaucoup de choses dans le quotidien de Provence.

“Je me couchais à 6-7h du matin, je me levais, il était 18-19h. Du coup, ma journée était finie, ce n'était plus non plus les heures adaptées aux réseaux. C’est quand même mon métier, donc pendant des mois, je ne gagnais plus d’argent.”

“Je devenais parano, je faisais des crises quand j’avais plus de quoi fumer, je devenais folle. Je pleurais, je pouvais pleurer d’un coup, être heureuse, après, re être énervée”, confie la jeune femme.