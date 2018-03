Sécurité routière : les dangers du cannabis au volant

L'histoire d'un jeune homme qui pensait que fumer un joint avant de conduire était sans danger. Ce clip de la Sécurité routière alerte sur les effets néfastes du cannabis au volant. Dans 22% des accidents mortels, le conducteur est sous l'emprise de stupéfiants, cela représente 752 morts chaque année. Si les effets de la conduite sous alcool sont aujourd'hui reconnus, ceux du cannabis restent largement sous-estimés.

De nombreux effets sur la conduite

Un professeur mène une étude sur la conduite sous l'emprise de stupéfiants et constate une modification des comportements. Parmi les nombreux effets relevés, il note la diminution de la concentration, des réflexes plus lents ou encore une mauvaise évaluation des distances. Selon l'office français des drogues et de la toxicomanie, plus de 5 millions de personnes consomment du cannabis en France.

Le JT

Les autres sujets du JT