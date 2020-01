Sclérose en plaques : le livre qui va faire du bien aux malades

Patricia Blondiaux, atteinte de la sclérose en plaques depuis 2014, s'attaque à la maladie avec de la poésie et de la joie de vivre dans son livre intitulé Sclérose en plaques : petites leçons de bonheur apprivoisé à l'usage de tous ceux qui veulent retrouver le sourire. "C'est un quotidien difficile avec un handicap invisible qui n'est pas compris", estime-t-elle. "Mon but est de vraiment faire connaître cette maladie. C'est bien de parler des gens qui vont bien, de ceux qui vont moins bien et de ceux qui vont encore moins bien. Ils ont besoin d'être reconnus, d'où les nombreux témoignages dans mon livre. Des aidants aussi se confient pour dire comment on subit cette maladie" inflammatoire chronique et dégénérative du système nerveux central. Elle se traduit notamment par de forts maux de tête ou des ondes électriques qui traversent le corps.

Beaucoup de gens se soulagent avec du cannabis

Il y a de plus en plus de traitements. Polyallergique et ne pouvant prendre aucun médicament, Patricia Blondiaux a essayé de se soulager avec "les médecines alternatives" : auto-hypnose, sophrologie, shiatsu, ostéopathie, cannabis thérapeutique... "Cette dernière méthode va être en test pour deux ans en 2020 sur 3 000 personnes et ensuite il y aura les comptes-rendus", déplore-t-elle. C'est trop long pour elle : "Quand on souffre, on doit attendre. La France va à reculons. Ce produit a fait ses preuves dans d'autres pays. On pousse les gens à rentrer dans l'illégalité. Il y a beaucoup de gens qui fument", conclut-elle, amère.

