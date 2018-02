Les jeunes Français fument moins et boivent moins, selon une étude

Les jeunes fument moins de tabac, moins de cannabis et boivent moins d'alcool, selon une étude réalisée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies auprès de plus de 46 000 garçons et filles de 17 ans.

L'étude a été menée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, en mars 2017 auprès de 46 054 adolescents de 17 ans, lors de la journée défense et citoyenneté. (BURGER / PHANIE / AFP)