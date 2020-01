Santé : le cannabis thérapeutique bientôt testé en France

Bientôt, certains patients ne seront plus obligés de se cacher pour consommer du cannabis. Dès septembre 2020, 3 000 d’entre eux seront désignés par l’agence nationale du médicament pour tester le cannabis à des fins médicales. Atteinte de sclérose en plaque, le cannabis est pour Eva Naudet le seul anti-douleur efficace. "Je n’ai aucun anti-douleur qui me soulage. Si demain, on m’enlève ça, je ne vis plus", explique-t-elle.

Sous forme de gélules ou de liquide

Et d’ajouter : "J’ai constamment l’impression d’avoir des barbelés qui tournent continuellement dans ma jambe. J’ai l’impression que ça me déchire les chairs." Le médicament sera distribué sous forme de gélule ou de liquide mais uniquement quand les anti-douleurs classiques auront échoué. Dans un premier temps, seuls les hôpitaux pourront l’administrer. Si l’essai est concluant, près de 50 000 patients atteints de maladies incurables pourront utiliser du cannabis thérapeutique.