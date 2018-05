Roubaix : 800 plants de cannabis découverts rue des Champs, en face du tribunal

Une vaste culture de cannabis a été mise au jour mardi à Roubaix, dans le Nord. Près d'un millier de plants étaient cachés dans un immeuble, en face du tribunal. Un homme a été arrêté.

On pourrait croire à une blague, mais non. La police judiciaire de Lille a bien découvert mardi 15 mai, près d’un millier de plants de cannabis cultivés dans un immeuble abandonné de la rue des Champs, en face du tribunal d’instance de Roubaix, comme le rapporte France Bleu Nord.

Des plants transportés en benne

Les forces de l’ordre ont arrêté un homme. Il est soupçonné d’être à l’origine de cette culture "indoor", comprendre à l’intérieur et non pas à la lumière du jour. Il y avait là plus de 800 pieds installés au rez-de-chaussée ce qui permet de penser qu'il s'agissait là d'une entreprise qui n'a rien à voir avec une simple consommation personnelle. Le montant récolté grâce à la vente de cette culture aurait pu s'élever à des dizaines de milliers d'euros.

Une benne a été acheminée pour transporter cette grande quantité de plants de cannabis. L'opération s’est déroulée sous l’œil vigilant des policiers.