Pluie de cannabis en Israël

Dans le ciel de Tel-Aviv (Israël), un drone largue des dizaines de petits sachets en plastique, dispersés par le vent au milieu de la circulation. Des passants se précipitent entre les voitures pour les ramasser : "C’est dingue, on dirait du cannabis" ; "Merci les gars, j’en connais à qui ça va faire plaisir", s'exclament les passants.

"Peace et love"

C’est un groupe baptisé Le drone vert, qui a monté cette opération et prévenu ses abonnés sur une messagerie cryptée. Le groupe milite pour la dépénalisation de l’usage récréatif du cannabis en Israël. La police a interpellé deux des membres présumés alors qu’ils pilotaient l’appareil à distance. "On fait ça au nom de l’amour et la paix, pour rapprocher les gens", a expliqué l’un d’eux. Les militants risquent plusieurs années de prison pour incitation à la consommation de stupéfiants. Mais ils ont promis de recommencer toutes les semaines à un endroit différent dans le pays.





