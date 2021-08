Marseille : "Pour empêcher cette jeunesse d'être sacrifiée, il faut expérimenter la légalisation" du cannabis, proposent des élus écologistes

Une nouvelle série de règlements de comptes a fait trois morts ce week-end à Marseille. Pour lutter contre les trafics de stupéfiants et les violences qui en découlent, l’adjoint au maire de Marseille, en charge de la transition écologique, appelle, sur franceinfo lundi 23 août, à expérimenter la légalisation du cannabis.

"On voit bien que nous sommes dans une spirale infernale. On voit bien l’impasse de la guerre menée contre les trafics aujourd'hui à Marseille", déplore Sébastien Barles. Membre du Groupe écologiste et citoyen au conseil municipal, il estime que "pour empêcher cette jeunesse d'être sacrifiée, il faut expérimenter la légalisation" du cannabis, en citant l’exemple d’autres Etats qui l’ont fait, notamment aux États-Unis, et assure y observer "une diminution des trafics et de la violence."

Considérer le cannabis "comme le tabac et l'alcool"

Pour Sébastien Barles, cette mesure permettrait également de mener "des politiques de santé publique, de prévention, pour réguler le marché et faire en sorte que les produits soient de meilleure qualité". L’adjoint au maire appelle ainsi à "considérer le cannabis comme le tabac et l'alcool, en menant une politique de réduction des addictions."

Il confie que la légalisation "n’est pas la panacée", mais assure que cela permettrait de générer des recettes fiscales pouvant servir à "mener des vraies politiques structurelles pour pallier cet abandon des quartiers populaires de Marseille, en matière d'équipements collectifs, de formation des jeunes, pour les ramener vers l'emploi, de l'emploi légal et de l’emploi d'avenir."