Qui fume du cannabis ? Une étude dresse le profil des consommateurs dans un Etat américain

Une étude réalisée dans le Colorado, aux Etats-Unis, et publiée vendredi 13 avril, s'intéresse à l'âge et aux professions des consommateurs de cannabis dans ce pays où la consommation de ce produit est légal.

Vos collègues sont-ils fans de marijuana ? Une étude réalisée par le département de la santé publique et de l'environnement de l'Etat du Colorado, aux Etats-Unis, où la consommation de cannabis à usage récréatif est légale depuis 2014, permet d'en savoir un peu plus sur le profil des consommateurs de cette drogue. Pour réaliser cette étude, le CDPHE s'est basé sur les résultats d'une enquête téléphonique menée en 2014 et 2015 auprès des habitants du Colorado âgés de plus de 18 ans.

Un habitant majeur sur huit indique avoir consommé du cannabis dans les trente jours précédant l'enquête, soit 10 169 personnes. Ces consommateurs sont en majorité âgés de 18 à 25 ans : 29,6% des jeunes de cette tranche d'âge indiquent avoir consommé du cannabis récemment, contre "seulement" 11% des 35 ans et plus.

Les consommateurs sont aussi plus souvent des hommes (17,2%) que des femmes (11,3%). Cependant, la couleur de peau ne semble pas être un facteur déterminant dans cet Etat : les personnes blanches sont légèrement plus nombreuses à indiquer être consommatrices (15,3%), suivies de près par les hispaniques (15,1%) et les non-hispaniques et noires (14,5%).

Enfin, c'est dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration que les consommateurs désignés sont le plus nombreux (30% des salariés de ce secteur ont indiqué être consommateurs). Le CDPHE précise que le taux de consommation est moins important parmi les secteurs dont les salariés sont soumis à des tests de dépistage récurrent, comme la santé.