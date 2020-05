Île-de-France : un réseau de producteurs et de trafiquants de cannabis démantelé

Près de 1 700 pieds de cannabis et 23 kilogrammes de feuilles de cannabis ont notamment été saisis dans des pavillons aménagés pour la production.

Dix personnes soupçonnées d'avoir cultivé de manière intensive du cannabis dans plusieurs lieux d'Île-de-France ont été interpellées par les forces de l'ordre, indique mardi 20 mai un communiqué du procureur de la République de Nanterre. Près de 1 700 pieds de cannabis et 23 kilogrammes de feuilles de cannabis ont notamment été saisis dans des pavillons aménagés pour la production.

Neuf personnes placées en garde à vue

Le coup de filet a eu lieu ce samedi 16 mai dans la matinée. "Les investigations conduites par le parquet de Nanterre et confiées à la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine ont permis l’interpellation de neuf personnes placées en garde à vue et soupçonnées de participer à un trafic de produits stupéfiants, avec un important volet de production d’herbe et de pollen d’herbe de cannabis", selon le communiqué. "L’un de ceux qui apparaissent comme les organisateurs de ce trafic est domicilié à Villeneuve-la-Garenne", dans les Hauts-de-Seine. Une dixième personne a été placée en garde à vue lundi.

"Dans le cadre de cette opération, des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs pavillons situés dans toute l’Île-de-France", à Paris quartier La Chapelle, à Tremblay-en-France (en Seine-Saint-Denis), Montlhéry et Forges-les-Bains (Essonne) ainsi que dans plusieurs communes de Seine-et-Marne (Saint-Germain-Laval, Tournan-en-Brie et La Chapelle-Iger). "Certains se sont avérés totalement aménagés pour la production intensive de cannabis."

D'après le parquet de Nanterre, "ces perquisitions ont notamment donné lieu à la saisie de près de 1 700 pieds de cannabis, de 23 kilogrammes de feuilles de cannabis, de 9 000 euros, ainsi que d’une quantité importante de matériel utilisé pour produire du pollen d’herbe de cannabis (lampes, revêtement en aluminium, extracteurs, ventilateurs, et notamment d’une presse hydraulique)."

Une information judiciaire ouverte par le parquet de Nanterre

À l'issue de ces interpellations et saisies, une information judiciaire a été ouverte ce mardi par le parquet de Nanterre "des chefs de production de produits stupéfiants commise en bande organisée, acquisition détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, association de malfaiteur en vue de la préparation d’un crime et non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l’auteur de trafic de produits stupéfiants." Huit des dix personnes interpellées ont été présentées au magistrat instructeur et placées en détention provisoire.