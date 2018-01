En légalisant la vente libre de cannabis, la Californie devient le plus gros marché mondial

En Californie, l’usage récréatif du cannabis est désormais légal depuis le 1er janvier 2018. À présent, il n’est plus nécessaire de présenter une prescription médicale pour s’en procurer mais il suffit d’avoir la majorité légale : "Si vous avez plus de 21 ans et que vous pouvez le prouver avec votre passeport ou une carte d’identité, vous pouvez venir et faire vos achats dans tous les dispensaires qui ont une licence d’État et local.", explique Jerred Kiloh, président de l’association de commerce du cannabis.

La Californie devient ainsi le neuvième État américain à légaliser la drogue douce. L’État le plus peuplé des États-Unis avec près de 40 millions d’habitants, la Californie devient dès lors le plus gros marché mondial de cannabis.

Les ventes légales pourraient générer près de six milliards de dollars d’ici 2021

Les enjeux financiers sont considérables. La légalisation devrait permettre d'absorber plus de la moitié du marché noir, estimé à 13 milliards de dollars. D’après une estimation du cabinet d’analyse spécialisé GreenWave Advisors le marché pourrait atteindre plus de cinq milliards de dollars cette année, rien qu’en Californie. Et selon une autre étude du cabinet d’analyse Arcview, les ventes légales pourraient même générer près de six milliards de dollars d’ici à 2021.

Cela représente une aubaine pour le trésor public qui va prélever 15% sur les recettes et 10% sur les ventes. La plupart des villes imposeront également une taxe municipale de 2 à 10%, ce qui devrait générer plusieurs centaines de millions de dollars de revenus annuels pour les collectivités.

Au Colorado, le cannabis avait rapporté 50 millions de dollars d’impôts la première année et a créé 18 000 emplois depuis sa légalisation, en 2014.

Considéré comme illégal au niveau fédéral

Même légal, le cannabis sera tout de même contrôlé. La consommation est interdite en public, au volant ainsi qu’à proximité d’une école. De plus, la quantité maximum autorisée est fixée à six plants à domicile et à 28,3 grammes par personne, l'équivalent d'une centaine de joints.

Pourtant, au niveau du gouvernement fédéral, le cannabis reste illégal. Il est reconnu comme "substance dangereuse de catégorie 1" au même titre que l'héroïne.