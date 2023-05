Drogues : le HHC, cannabis de synthèse légal qui inquiète les médecins

A. Lay, C. Morand, F. Bohn, F. Daireaux, E. Martin, F. Bazille, @RévélateursFTV, N. Berthelot

Le HHC ressemble à s'y méprendre au cannabis, tant par son apparence que par ses effets et son odeur. Légal, il est censé être moins dangereux pour la santé. Mais la dépendance qu'il peut entraîner et ses effets psychoactifs ne rassurent pas les médecins.

Son apparence, son odeur, son usage et ses effets lui font ressembler à s'y méprendre à du cannabis. Il s'agit pourtant de HHC, pour Hexa Hydro Cannabinol. Si ce produit gagne en popularité, notamment sur les réseaux sociaux, il inquiète les médecins pour ses effets psychoactifs. Dérivée du cannabis, la substance est un produit purement synthétique, et légal. On le trouve en vente libre sur Internet ou dans des boutiques de CBD.

Un risque d'addiction ?

Dans l'une d'entre elles, on le trouve de toutes les couleurs et de tous les goûts : petits oursons, fleurs, sucettes... "Le HHC a été pulvérisé sur la fleur", explique une responsable de magasin. Surtout consommé par les jeunes, il fait partie des meilleures ventes, malgré un prix 30% à 40% supérieur au CBD. "Ça va provoquer une plus grande détente que le CBD. Ça va aussi agir sur les douleurs", poursuit-t-elle. D'autres vendeurs avouent être face à un cas de conscience, notamment du fait de l'addiction que peut entraîner la consommation de HHC.