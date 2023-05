Drogue : des Français produisent du cannabis dans leur jardin

En France, ils seraient 200 000 à produire du cannabis dans leur jardin. Cette pratique illégale tend à se développer, notamment grâce à Internet. Les équipes du 20 Heures ont enquêté sur ce phénomène.

Depuis 20 ans, un ancien galeriste cultive son propre cannabis, une drogue psychotrope et illicite. Il plante une dizaine de plans chaque année, soit 500 g d’herbe par an. Selon lui, sa récolte est destinée à sa propre consommation ou celle de sa famille. Son but est de faire des économies. Une pratique économique, mais toujours illégale. À partir d’un seul pied de cannabis, l’infraction est criminelle. Pour la production de stupéfiants, la peine encourue peut aller jusqu’à 20 ans de réclusion.

200 000 cultivateurs

Selon le baromètre santé de 2017, cette sanction ne dissuade pas 200 000 cultivateurs de cannabis, soit 7% des consommateurs. La drogue est cultivée dans des jardins, mais aussi à l’intérieur. Parfois, plusieurs dizaines de pieds grandissent à l’abri des regards. Cette pratique est favorisée par la facilité à se procurer des graines. Sur Internet, des sites étrangers proposent différentes variétés. En France, en vendre et en acheter est légal, soi-disant pour les collectionner. Quelques cultivateurs deviennent vendeurs et organisent un trafic avec leur propre cannabis. Ces productions privées sont difficiles à détecter pour les autorités.