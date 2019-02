Dépendance au cannabis : comment décrocher ?

En 2018, près d'un adulte sur deux a déclaré avoir déjà fumé du cannabis au cours de sa vie, ce qui en fait la substance illicite la plus consommée. Si on parle souvent de drogue "douce", on estime qu'un quart des usagers présentent un risque élevé de dépendance. Les médecins observent également un phénomène inquiétant : l'augmentation de l'âge des consommateurs. Le cannabis ne se limite plus à l'adolescence.

Lorsque la consommation de cannabis devient une addiction et a des conséquences physiques et psychiques, les services d'addictologie peuvent proposer un sevrage. Dans un environnement protégé et entouré de professionnels de santé, en simple consultation ou lors d'un séjour de trois semaines, le patient prend généralement conscience de son addiction et apprend à résister aux tentations.