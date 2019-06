Creuse : les agriculteurs se préparent à cultiver le cannabis

Depuis quelques mois, dans la ferme de Jouany Chatoux (Creuse), une nouvelle plante a fait son apparition : du cannabis, mais à destination thérapeutique. Dans ces bacs, on trouve des dizaines de variétés, pour un test grandeur nature. L'agriculteur veut récolter un maximum de données. " Avec ça, on va savoir quelle variété sont les plus adaptées au territoire et les plus productrices de fleurs". Dans ces champs creusois, on produit le chanvre depuis un siècle. Cultiver sa plante cousine pourrait rapporter gros : un hectare de cannabis représenterait entre 30 et 100 000 € de chiffre d'affaires.

Les élus locaux sont prêts

Si la Creuse est prête, la production de cannabis thérapeutique nest pas encore autorisée en France. Le président de l'agglomération du Grand Guéret milite pour son expérimentation : "Voici typiquement une proposition qui pourrait créer de l'emploi en Creuse, qui ne demande aucun euro d'argent public à l'État, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire ?", demande Éric Correia.

Le JT

Les autres sujets du JT