Cannabis : vers une simple amende pour les contrevenants ?

Les consommateurs de cannabis pourraient bientôt échapper au tribunal. Aujourd'hui, les fautifs risquent un an de prison et 3 750 euros d'amende. Mais dans les faits, sur les 140 000 personnes interpellées chaque année, à peine plus de 2% d'entre elles écopent d'une condamnation. Les autres font l'objet d'un simple rappel à la loi ou d'un stage de sensibilisation.

Une sujet qui fait débat

Le rapport des deux députés propose un allègement des sanctions. Il préconise une amende allant de 150 à 200 euros. Cela concernerait les drogues dures comme les drogues douces. Les syndicats de police affichent leur satisfaction. Ce sujet de société s'invite régulièrement dans le débat politique. Emmanuel Macron s'était engagé dans cette voie pendant la campagne présidentielle. Le président va donc devoir trancher sur un sujet qui divise la classe politique et l'opinion publique.

