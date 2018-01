Cannabis : un PV pour désengorger les commissariats et les tribunaux ?

Consommer de la drogue sera-t-il bientôt sanctionné par un simple PV au même titre qu'une infraction au code de la route ? Aujourd'hui, la mesure fait la quasi-unanimité auprès des institutions, même auprès des syndicats de police. Ils préféreraient sanctionner directement ces consommateurs pris en flagrant délit.

Des fumeurs peu punis

Si aujourd'hui l'usage de drogue est théoriquement puni d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende, dans les faits, la justice ne renvoie que très rarement les consommateurs de cannabis derrière les barreaux. Sur 140 000 fumeurs interpellés par an, 3 098 seulement ont été condamnés en 2015, les autres ne font l'objet que d'un rappel à la loi. Un député de la majorité propose alors une amende systématique allant de 150 à 200 euros. Pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était montré favorable au principe d'une amende. Un projet de loi en ce sens pourrait être présenté au printemps prochain.

