Cannabis thérapeutique : des premiers retours d’expérience

Parmi les malades concernés par le cannabis thérapeutique, il y a ceux qui souffrent de sclérose en plaque mais aussi les épileptiques. "C’est attendu depuis longtemps par beaucoup de patients. Il y a d’ailleurs beaucoup de patients qui en utilisent depuis de nombreuses années. Cela a été un moteur de cette réforme, plusieurs patients ont été entendus au cours de l’année 2019", explique Patrick Baudru, administrateur de l’association Épilepsie France.

"Des risques d’addiction faibles"

Et l’invité du 23 heures d’ajouter : "Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on ne sait pas tout. Il y a encore beaucoup d’incertitudes. Pour l’instant, on a des retours d’expérience de gens qui en prennent en France depuis de nombreuses années. Il y en a par milliers, toutes pathologies confondues. On a déjà une bonne expérience. Les risques d’addiction sont très faibles. C’est une drogue qui est peu addictive comparé à des drogues plus dures." Pour rappel, le cannabis thérapeutique sera prescrit en dernière intention.