Cannabis : le Royaume-Uni l'autorise à usage thérapeutique

C'est un débat qui agite la communauté scientifique depuis des années. Faut-il légaliser le cannabis thérapeutique ? La Grande-Bretagne vient de franchir le pas, car pour de nombreux patients, le cannabis est le seul traitement qui semble fonctionner, y compris pour de très jeunes malades. À six ans, ce garçon épileptique est aujourd'hui soigné à l'huile de cannabis par sa maman. C'est le seul traitement qui a soulagé les crises de son fils, qui en faisait jusqu'à cinq par jour. "Avant, à chaque crise d'épilepsie, on passait entre deux et cinq jours à l'hôpital", explique-t-elle. C'est notamment grâce au témoignage de cette mère de famille qui a médiatisé son combat que le gouvernement britannique a accepté de légaliser la prescription par les médecins de cannabis thérapeutique.

Le cannabis pourrait soigner certains types de cancer

"Nos recherches sur nos médicaments ont montré que cela pouvait être efficace contre l'épilepsie, l'autisme et même certains types de cancer", explique Chris Tovey, PDG de GW Pharmaceuticals. Si les experts indépendants mandatés par le gouvernement britannique sont arrivés aux mêmes conclusions, la prescription d'huile de cannabis n'a pas vocation à être généralisée.