Cannabis : "La méthode Macron, c'est la consultation"

Danielle Sportiello est en direct sur le plateau de France 3 et revient sur le rapport parlementaire qui propose d'alléger les sanctions pour les fumeurs de cannabis. "C'était une proposition du candidat Macron. Comme c'est un sujet délicat, il aurait pu l'enterrer mais non, il n'en est rien, il va trancher et va le faire avec pragmatisme", explique la journaliste.

"Laisser la question se décanter"

Cela en dit long sur la méthode Macron. "Sa méthode est la consultation avant la décision. Pour consulter, Emmanuel Macron commande des rapports. Pour la PMA par exemple, le président s'est déclaré pour, par contre il est contre la GPA. Avant de trancher, il laisse la question se décanter au cours des états généraux de la bioéthique qui se tiennent actuellement. Pour Emmanuel Macron, trancher sur tous ces sujets de société sensibles est risqué", conclut la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT