Californie : le cannabis en vente libre

Un coup de ciseaux symbolique, pour marquer la légalisation de la vente et consommation de marijuana en Californie. À l'extérieur de ce supermarché de cannabis, certains se pressent depuis 5 heures du matin. Ils veulent être parmi les premiers à acheter légalement des joints préparés ou quelques sachets d'herbe. "C'est historique, et je crois que c'est bénéfique, ça va aider beaucoup de gens", s'enthousiasme une cliente. Pour acheter, il suffit d'avoir plus de 21 ans, et de présenter une pièce d'identité, même si l'acheteur provient d'un état américain qui l'interdit.

Un marché estimé à 5,8 milliards d'euros

Jusqu'ici, cette drogue douce était réservée à un usage médical. Mais le cadre légal californien en autorise désormais une consommation récréative. "Maintenant, on a des règles claires et des directives, donc ça nous aide à normaliser nos produits. Le but, c'est de fournir au consommateur du cannabis fabriqué avec des matières sûres", explique Charles Boldwyn, responsable éthique du magasin ShowGrow. Vendu sous différentes formes, huiles, biscuits apéritifs et même chocolat, le cannabis représente désormais dans l'État le plus peuplé des États-Unis le plus important marché légal du monde, estimé à 5,8 milliards d'euros, soit 7 milliards de dollars.

