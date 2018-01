Californie : le cannabis en vente libre

Une petite feuille étoilée pour un marché qui s'annonce gigantesque. Depuis le 1er janvier 2018, l'usage récréatif du cannabis est légal en Californie, déjà pionnier de la marijuana médicale en 1996. Dans l'état le plus peuplé des États-Unis, avec ses 39,5 millions d'habitants, les clients sont ravis. "Je ne dis pas qu'il faut légaliser toutes les drogues, mais les gens consomment de la marijuana depuis déjà longtemps", explique un client.

Ventes estimées : 7 milliards de dollars en 2020

Pour acheter du cannabis, il faut juste avoir plus de 21 ans, montrer des papiers d'identité, et se limiter à chaque achat à 28 grammes. Les vendeurs, eux, doivent obtenir une licence par la municipalité. Et le marché s'annonce juteux. Ventes estimées : 7 milliards de dollars en 2020. "40 états ont déjà une loi sur le cannabis médicinal, ou pour l'usage récréatif. Il n'en reste que dix autres, donc on a déjà la majorité des États", explique Jerred Kiloh, propriétaire du dispensaire "Higher path". Désormais, plus d'un américain sur cinq vit dans un état où la marijuana est autorisée. Mais sa commercialisation reste illégale au niveau fédéral.

