Californie : la manne du cannabis

En Californie (États-Unis), la marijuana est désormais légale en vente libre. Pour en acheter, les règles sont simples. Il faut avoir plus de 21 ans, présenter une pièce d'identité et payer 50 euros pour un maximum de 28 grammes de produit. Dans cet État le plus peuplé d'Amérique, les ventes devraient rapporter près de 6 milliards d'euros, un marché considérable. Dans le Colorado, la marijuana est légale depuis 2014 et rapporte chaque année 200 millions d'euros de recettes fiscales.

Les médecins mettent en garde

La vente libre de cannabis encourage-t-elle la consommation ? Une étude récente et chiffrée montre que les adolescents du Colorado ne consomment pas plus de marijuana que dans les États où cette substance reste interdite. Cependant, les médecins mettent en garde contre le développement d'une dépendance à la marijuana qui mène à d'autres addictions. Désormais, un Américain sur cinq vit dans un État où la marijuana est en vente libre. En Californie, il reste interdit de la consommer dans la rue ou au volant.