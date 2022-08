"C'est un débat de société" : la Suisse généralise l'utilisation du cannabis à des fins médicales

Plus besoin d'autorisation du ministère de la Santé, depuis ce lundi, une simple ordonnance suffit, en Suisse, pour obtenir du cannabis à des fins médicales. Certains professionnels de santé redoutent néanmoins des abus.

Obtenir un joint de cannabis sur simple ordonnance, c’est désormais possible en Suisse. Le pays généralise, lundi 1er août, l’utilisation du cannabis médical. Les Suisses pouvaient déjà en obtenir en cas de maladies graves et douloureuses, mais il fallait pour cela obtenir une autorisation du ministère de la Santé. Une procédure longue et fastidieuse. Désormais, c’est le médecin qui décidera seul.

Le chef du service d’addictologie aux Hôpitaux universitaires de Genève, Daniele Zullino, voit d’un bon œil cet assouplissement de la législation. Même s’il s’inquiète de potentielles dérives : "Comme on l'a vu dans certains états des États-Unis, où on a hypermédicalisé le cannabis, tout d'un coup tout le monde avait une indication au cannabis médical. En fait, c'était une consommation festive qui passait par le système médical. C'est un abus du système médical. On oublie que c'est un débat plutôt de société."

>> Légalisation du cannabis : l'Allemagne s'y dirige, l'Italie demande l'avis de ses concitoyens

Une réalité déjà bien ancrée en Suisse

Le cannabis à usage médical est une réalité bien ancrée en Suisse. Chaque année, le conseil fédéral donne son feu vert à plusieurs milliers de patients. On en consomme même dans certaines maisons de retraites pour soulager des résidents avec des douleurs musculaires ou des troubles anxieux.

De son côté, le sujet de la légalisation du cannabis récréatif revient régulièrement sur la table en Suisse. Plusieurs villes, dont Zurich, Lausanne et Bâle sont sur le point de lancer des projets pilotes de vente en pharmacie ou via des associations à quelques volontaires triés sur le volet. On estime que chaque année, les Suisses fument 56 tonnes de cannabis. C’est l’équivalent de 750 000 joints par jour.