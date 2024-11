Brésil : le fléau des paris sportifs en ligne

Au Brésil, l'absence de régulation des plateformes de paris en ligne ruine la vie de nombreux habitants.

À Rio de Janeiro, il y a le Corcovado et le football, dont le plus grand symbole est le roi Pelé. Un sport qui génère énormément d’argent notamment grâce aux paris en ligne. Au Brésil, des dizaines de millions de personnes y jouent. Légaux depuis six ans, les sites de paris en ligne sont très nombreux et accessibles. "J’étais constamment accroché à mon téléphone, presque 24 heures sur 24. Au travail, mon patron l’avait remarqué", déclare Fernanda, une Brésilienne qui a désiré préserver l’anonymat. Comme de nombreux parieurs compulsifs, elle pensait au départ que ces paris allaient lui rapporter gros.

Une addiction très présente chez les femmes

À Rio, un centre de psychologie et d'addictologie accueille surtout des patientes. Parmi ces femmes ayant pratiqué les paris en ligne, certaines s’en sont sorties après de longs échanges. "Les demandes d’aides psychologiques sont en forte augmentation", indique Anna Lucia King, psychologue et addictologue. Les paris sportifs sont désormais dans le viseur des autorités, qui voudraient les encadrer davantage et limiter leur accès.

