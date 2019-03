Alcool : lancement d'une nouvelle campagne sensibilisation

Une nouvelle campagne de sensibilisation sur l'alcool a été lancée par les autorités sanitaires mardi 26 mars. Les femmes et les hommes ont un rapport différent à l'alcool. Les femmes boivent moins. La consommation évolue aussi avec l'âge. Les jeunes sont nombreux à avoir consommé plus de deux verres en un seul jour au moins une fois dans la semaine. À l'inverse, les plus âgés boivent moins d'alcool une seule fois, mais on fait de l'alcool une habitude plus régulière. Ainsi, 17% des 65-75 ans ont bu de l'alcool plus de cinq jours dans la semaine contre seulement 2,2% des 18-24 ans.

Des mesures préventives existent

Pour les spécialistes, il existe des mesures préventives qui pourraient permettre de réduire l'impact de l'alcool sur la santé : pas plus de dix verres standards d'alcool par semaine, pas plus de deux verres par jour et avoir chaque semaine des jours sans consommer une seule goutte d'alcool. Cette campagne de sensibilisation lancée par le gouvernement rappelle que l'alcool est aussi facteur de cancers.

