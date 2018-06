Dossier médical partagé : les objectifs de l'Assurance maladie

Dès le mois d'octobre, les Français pourront ouvrir leur dossier médical partagé. "L'objectif pour l'Assurance maladie, c'est de passer de 3,5 millions de dossiers ouverts en 2018 à 20 millions en 2020", révèle Julie Beckrich sur le plateau de France 2. "Ce ne sera pas obligatoire, mais pratique", précise-t-elle.

Développement de la télémédecine

"Ce qui est certain, c'est qu'on va de plus en plus aller vers le numérique, quand on a rendez-vous chez le médecin ou à l'hôpital", poursuit la journaliste. C'est en tout cas le tournant que veut prendre la ministre de la Santé : comment ? "D'abord, en développant le recours à la télémédecine. Ensuite, il faudra s'habituer à l'e-prescription. Finies les ordonnances papier d'ici à 2022, tout passera par ordinateur. Et puis nous devrions tous avoir dans les prochaines années des cartes vitales numériques que nous aurons sur notre smartphone", précise Julie Beckrich. La formation et l'accompagnement des patients sera nécessaires, notamment pour les personnes âgées.

