Don de sang : deux streamers font bondir les inscriptions à une collecte géante à Paris

L'objectif est de parvenir à une collecte record. Quelque 4 000 donneurs de sang sont attendus à partir du jeudi 28 novembre et jusqu'à dimanche à l'hôtel de ville de Paris. Cette collecte géante est soutenue par deux streamers français, Arkunir et Farès Bichard, ce qui permet à l'Etablissement français du sang (EFS) de toucher les jeunes. Elle clôt le "Marathon de don" organisé depuis janvier par l'EFS, émaillé de 29 collectes qui ont rassemblé 3 206 donneurs en France dans des lieux sportifs, grâce à un partenariat avec des fédérations sportives et des clubs de foot et de rugby.

Les deux influenceurs Arkunir et Farès Bichard, qui ont "spontanément pris contact" avec l'EFS pour soutenir la cause du don de sang, explique Guillaume du Chaffaut, son directeur général, tiendront une émission spéciale en direct sur Twitch samedi à 14 heures. Leur appel aux dons "On va réaliser le record d'Europe de don du sang !" lancé sur X mi-novembre a fait bondir les inscriptions puisque sur les quelque 4 100 créneaux ouverts, seuls 350 restaient à pourvoir la veille de l'évènement. Et depuis cette annonce, l'EFS enregistre 20% de prises de rendez-vous en plus par rapport aux mois de septembre et octobre sur l'ensemble de la France.