Désintox. Les personnes âgées vont-elles être privées de soin en Belgique ?

Faut-il soigner les personnes trop âgées ? Le journal Le Soir s’est posé la question le 19 mars, dans un article qui débute ainsi « 40% des Belges songent sérieusement à conserver l’équilibre de la Sécu "en n’administrant plus de traitements coûteux qui prolongent la vie des plus de 85 ans" ». « C’est une nouvelle stupéfiante » selon le journal, qui dit tenir cette info de plusieurs études dont un « rapport secret » et même dérangeant de l’Inami, l’Institut national d'assurance maladie invalidité.

Désintox a voulu en savoir plus sur ce mystérieux rapport secret. Et il n’a vraiment rien d’un scoop. À l’occasion des 50 ans de l’Inami, en 2013, l’organisme a publié une étude, toujours accessible en ligne, dans laquelle 37,1% des Belges interrogés se disent d’accord pour faire des économies pour la sécurité sociale en n’administrant plus de traitements coûteux pour garder en vie les plus de 85 ans. En 2014, les résultats de ce rapport avaient été repris par l’agence de presse Belga et diffusés par de nombreux médias. « Le Soir a dégelé le rapport dérangeant », explique le journal, parlant même d’un rapport « enterré » et affirmant que des « réflexions intenses » sont en cours.

Mais alors pourquoi le Soir reparle-t-il d’une étude publiée il y a 6 ans ? L’explication vient du pays voisin. En Hollande, une députée des Verts a fait de la diminution des traitements aux plus de 70 ans une condition de négociations gouvernementales. Ce même pays où l’on ne place déjà plus de stimulateur cardiaque aux plus de 75 ans, selon Le Soir. Celui-ci explique avoir voulu savoir si cette réflexion était envisageable ou non en Belgique.

Suite à la publication du Soir, le Centre fédéral d’Expertise des soins de santé a tout de même dû réagir et démenti « avec force » qu’il réfléchissait à supprimer les remboursements de soins pour les personnes âgées.

