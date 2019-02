Vosges : un remède contre les déserts médicaux

Les petites routes du massif des Vosges, elle les sillonne depuis maintenant un an. Toujours avec le même plaisir. À 28 ans, Hélène Tisserant a choisi de s'installer comme médecin généraliste à Gérardmer, commune touristique de moyenne montagne, qui a vu ses praticiens, inquiets pour leurs familles, s'en aller au fil du temps. Originaire de la région, elle n'a pas hésité longtemps. Une fois son diplôme obtenu, elle a rejoint quatre autres médecins dans une maison de santé.

1 200 euros supplémentaires par mois

En échange de son engagement à travailler dans un désert médical, l'État lui a versé 1 200 euros par mois durant une partie de ses études, en plus de son salaire d'interne. "J'ai pu m'acheter une voiture, une maison. J'ai pu m'installer plus rapidement dans la vraie vie", confie-t-elle. Une façon d'attirer les jeunes médecins, qui ravit les patients, qui ont eux, de plus en plus de mal à trouver des praticiens.

