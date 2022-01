Vienne : les médecins manquent à Poitiers

S’il y a toujours plus de patients, les médecins sont de moins en moins nombreux à Poitiers, dans la Vienne. Vendredi 21 janvier, les appels se multiplient mais il n’y aura pas de place pour tout le monde dans un des cabinets médicaux de la ville. Exerçant depuis 26 ans en tant que médecin généraliste, le docteur Alain Sheikhalishahi n’avait jamais connu une telle situation. "Quand je me suis installé, on me disait : 'Surtout, ne pas s’installer, il y a trop de médecins'. Vingt-cinq ans après, c’est le discours complètement inverse", raconte-t-il.

Un manque d’attractivité

Le médecin explique ce désintérêt notamment par un manque d’attractivité de la ville. Il y a également trop peu de jeunes alors que plus de la moitié des médecins a plus de 60 ans. La population doit parfois voir des médecins plus éloignés. D’autres se tournent vers des structures plus importantes comme par exemple une maison de santé pour 12 médecins généralistes. Cela reste parfois insuffisant et pour pallier ces manques, un nouveau bâtiment devrait voir le jour d’ici 2024. Il accueillera 35 cabinets médicaux et paramédicaux.