Val-de-Marne : à 97 ans, il est le plus vieux médecin de France en activité

Il a 97 ans, et il n'est pas prêt à prendre sa retraite. Le Docteur Christian Chenay est le plus vieux médecin de France encore en activité. Un passionné dévoué à ses patients de Chevilly-Larue dans le Val-de-Marne qu'il soigne depuis quelque 73 ans. Une présence appréciée et nécessaire dans ce désert médical, car son cabinet, bien qu'un peu défraîchi, ne désemplit pas. S'il a le dos voûté et le pas lent, la vieillesse reste pour lui une notion toute relative.

Il a débuté à la création de la Sécu

"Il y a des vieillards de 25 ans", s'amuse-t-il. À ses débuts en 1946, la Sécurité sociale venait juste d'être créée. Et aujourd'hui, il attribue sa longévité à un certain mode de vie. "Je ne stresse pas facilement. Ça m'arrive, mais pas facilement", confie-t-il. La pénurie de médecins lui assure certes une grande patientèle, mais chacun lui accorde sa confiance malgré son âge. Pour certains, c'est la quatrième génération de patients.

Le JT

Les autres sujets du JT