Saumur : des médecins acceptent de repousser leur retraite et travaillent pour la ville

C'est une initiative de la mairie de Saumur (Maine-et-Loire). Afin de pallier le départ à la retraite de plusieurs médecins, la municipalité a réussi à convaincre certains d'entre eux à continuer à travailler. Depuis le 5 novembre 2018, ils travaillent au centre communal médical de Saumur, un appartement mis à disposition par la ville pour accueillir les consultations. Ces retraités sont désormais salariés par la mairie, qui évite le désert médical.

Un habitant sur six n'a pas de médecin traitant

En effet, depuis cinq ans à Saumur, dix généralistes ont pris leur retraite sans trouver de successeurs. Aujourd'hui, deux médecins reçoivent chaque jour des patients sur rendez-vous. Dans les quartiers populaires, un habitant sur six n'a pas de médecin traitant et les habitants n'ont d'autre choix que d'aller encombrer les urgences de l'hôpital. "On a pris ce quartier prioritaire car cette zone est réputée difficile", explique le Dr Cesbron, qui a repoussé son départ à la retraite pour intégrer le centre.

Le JT

Les autres sujets du JT