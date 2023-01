Santé : les ponts aériens pour les médecins, une idée qui divise

Déjà en place entre Nevers et Dijon, un pont aérien permet d'envoyer rapidement du personnel dans le chef-lieu de la Nièvre, en pénurie de médecins. Mais le prix et l'empreinte carbone sont significatifs.

Aller travailler à Nevers en avion, une première pour un gynécologue de Dijon (Bourgogne-Franche-Comté). Sa mission, opérer à presque 200 km de là. Une solution inédite qui pose question. Promue par le maire de Nevers, elle permet d'amener des médecins dans son hôpital, en plein désert médical. Ce pont aérien doit permettre une rotation par semaine. L'avion relie Nevers (Bourgogne-Franche-Comté) en 35 minutes, contre 3 heures en voiture et au moins 2h15 en train, avec une ligne bientôt en travaux. Coût de l’aller-retour, 5 600 euros. "Sans médecins, sans infirmières ni aide-soignants, on ne peut pas travailler. Dans la mesure du possible, il faut trouver une solution", souligne Ayoub Zouak, pneumologue au CHU de Dijon.

L'urgence médicale au détriment de l'environnement ?

La solution, aujourd'hui, au bloc de gynécologie, passe par le médecin embarqué à Dijon. Lui, vient régulièrement opérer à Nevers. Il espère que des trajets plus rapides attireront d’autres collègues. L’enjeu : l'accès aux soins mais aussi diminuer le coût de l'intérim, 3,5 millions d’euros par an. "On ne va pas supprimer tous les intérimaires. Par contre, faire venir quelqu'un avec le même statut et qui touche une petite prime, cela coûtera bien moins cher", explique Jacques Ballout. Autre question, l'empreinte carbone de ce pont aérien. De ce côté-ci, le maire de Nevers avance l'argument de l'urgence médicale. L'Agence régionale de santé a demandé une évaluation médico-économique de l'opération.