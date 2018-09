Santé : la télémédecine remboursée par la Sécu

Se soigner à distance est désormais remboursé par la Sécurité sociale. La mesure est effective à partir de samedi 15 septembre, et pourrait changer la vie de nombreux patients. Un ordinateur, une webcam, une connexion internet, rien de plus simple pour commencer une consultation avec son docteur. À des kilomètres de là, la patiente peut exposer ses symptômes. C’est le cas d’une femme qui utilise ce service pour la cinquième fois cette année. "Avec la téléconsultation, je peux prendre une pose d’une demi-heure, m’absenter de mon bureau, faire appel à mon médecin pour lui poser une question, ne pas me déplacer et courir partout dans Paris", dit-elle.



Sortir des déserts médicaux

Cet acte remboursé va permettre aussi de sortir certaines régions des déserts médicaux. À la campagne, un infirmier n’a plus qu’à ausculter la personne. En plus de cela, des cabines de télémédecine qui permettent de réaliser 80 % des examens effectués dans un cabinet médical commencent à être déployées en France. Certaines entreprises les mettent à disposition de leurs salariés. Pour des symptômes aigus, la profession estime que la consultation traditionnelle est indispensable.

