Santé : la solitude des aidants dans les déserts médicaux

En France, une personne sur six est aidante d'un proche âgé ou handicapé. Reportage auprès d'une mère célibataire qui faute d'infirmière, doit chaque jour se rendre à l'école de sa fille diabétique pour contrôler son taux d'insuline.

Il est 11h50 à Ornex (Ain), et Jamila Tounsi a une mission. "Je vais faire l'injection de ma fille à l'école", confie-t-elle. Cette maman célibataire n'a pas d'autres choix, car sa fille est diabétique. À la fin du repas, il faut entrer de nombreux paramètres dans la pompe à insuline. "En fait, c'est un vrai boulot, et surtout, on n'a pas le droit de se tromper", signale-t-elle. D'habitude, les infirmières libérales se déplacent pour la prise en charge.



Un désert médical

Dans la région de Jamila, la pénurie de soignants lui impose d'être là. Les personnels de la cantine ne peuvent pas prendre le relais. Cette organisation a des conséquences sur la vie professionnelle de Jamila Tounsi, en recherche d'emploi. "À chaque fois que je parle de mes obligations, on me dit que ça va être très compliqué", assure-t-elle. En attendant, elle multiplie les appels au cabinet d'infirmières, comme des appels au secours.