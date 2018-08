Normandie : Barneville-Carteret recherche médecin désespérément

Chaque été, ce petit coin de nature au bord de la Manche fait le bonheur de près de 10 000 vacanciers, mais les habitants de Barneville-Carteret (Manche) doivent affronter le manque de médecins. Pour les attirer, le maire propose une villa vue sur mer, des repas au restaurant et même son propre bateau. "Tous les moyens sont bons, mais on peut avoir d'autres idées. On fait avec les moyens qu'on a, mais le maire peut y mettre de sa personne et prêter son bateau, y a pas de problème", explique Pierre Géhanne, édile de la commune.

La Normandie, deuxième désert médical de France

Faute de médecins, les patients devront parcourir près de 40 kilomètres pour rejoindre Cherbourg. La commune comptait cinq médecins il y a quelques mois, quatre sont partis à la retraite ou s'y préparent, alors que le dernier hésite à faire de même. "C'est difficile de partir en laissant personne derrière, on ne peut pas abandonner les gens quand même", estime le docteur Denis Haquet. Cette commune n'est pas un cas isolé dans la région. La Normandie est le deuxième désert médical de France, avec 120 médecins pour 100 000 habitants.

