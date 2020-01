Manche : une association recense les personnes sans médecin

Près de 8 000 habitants et seulement trois médecins. Valognes (Manche) et sa périphérie sont particulièrement touchées par la désertification médicale, qui s'est accentuée il y a quelques jours avec le départ à la retraite de deux généralistes. Rémy Besselièvre est l'infirmier à l'initiative d'un recensement citoyen des habitants de Valognes sans médecin.

"On veut recenser le besoin médical"

Avec d'autres soignants de la commune et plusieurs bénévoles, il a ouvert une permanence en centre-ville pour accueillir les patients esseulés. "On veut recenser le besoin médical. Après le départ de sept médecins sur le territoire de Valognes, 2 500 personnes vont se retrouver sans médecin traitant. Parmi ces gens-là, environ 400 personnes vont être en grande difficulté parce qu'elles ont besoin d'un suivi très régulier", explique Rémy Besselièvre, président de l'association citoyenne de défense du CHPC et de promotion de la santé. Élus et habitants s'impliquent pour trouver une solution.

