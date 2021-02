Les maires ruraux alertent sur la "dégradation" des déserts médicaux constatée par une étude

L'Association des maires ruraux de France (AMRF) alerte sur la "dégradation" des déserts médicaux, jeudi 4 février, après la publication d'une étude révélant un "accès aux soins de qualité inférieure à celle de la moyenne des territoires français".

Réalisée pour l'AMRF par Emmanuel Vigneron, professeur des universités à Montpellier et spécialiste de l'approche territoriale de la santé, le document souligne que la densité pour 1 000 habitants pour toutes les catégories de médecin "est systématiquement inférieure à la campagne par rapport aux territoires hyper-urbains". Le nombre de spécialistes est même deux fois moins important "dans les départements hyper-ruraux".

Cette tendance s'est accentuée au cours des dernières années. L'étude souligne que le nombre de cantons dépourvus de médecins est passé de 91 en 2010 à 148 en 2017, soit une augmentation de 62%. La densité médicale a d'ailleurs baissé de plus d'un tiers dans 30% de l'ensemble des cantons pendant la même période. "Nous ne sommes qu'au début de la crise. Si rien n'est fait, on court vraiment à la catastrophe", a réagi Dominique Dhumeaux, premier vice-président de l'Association des maires ruraux de France (AMRF).

Cette difficulté d'accès au soins est insoutenable. J'ai du mal à imaginer comment notre société va absorber cette profonde injustice. Dominique Dhumeaux, premier vice-président de l'Association des maires ruraux de France (AMRF) à l'AFP

Par ailleurs, "plus de la moitié des médecins en rural sont âgés de plus de 55 ans et un bon nombre a déjà largement dépassé les 70", souligne Dominique Dhumeaux, qui rappelle que "les jeunes médecins sont beaucoup plus nombreux en ville".

A la fin de l'année dernière, l'AMRF avait publié deux autres études, la première révélant que l'espérance de vie à la campagne se dégradait depuis le début des années 2000 par rapport aux villes et la seconde que les habitants des régions rurales "consomment 20% de soins hospitaliers en moins que ceux des villes". Le vice-président de l'AMRF souligne l'existence d'un "lien assez ténu entre la consommation de soins, l'espérance de vie et la présence de médecins sur un territoire".