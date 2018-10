La Manche drague les étudiants en médecine

S'offrir une vie en bord de mer, de l'espace, des sports variés, des festivals et des paysages à couper le souffle, le département de la Manche ne manque pas d'arguments pour attirer les étudiants en médecine. Tous les moyens sont bons, même la dégustation d'huîtres, les visites virtuelles des pôles de santé ou les cours de skate par des professionnels du surf. Voilà plus de quinze ans que le département essaye de recruter. Il a financé les études de certains étudiants contre des années d'exercice sur son territoire. Puis sont venus les maisons médicales et les pôles de santé.

Une offre attractive

Mais les miracles ne sont pas arrivés. La Manche recherche actuellement 144 professionnels de santé. Pour lutter, l'agence Latitude Manche adapte sa communication. Désormais, il s'agit de valoriser l'ensemble du territoire et non plus seulement les équipements médicaux. Il y a le littoral, mais aussi des aides pour trouver un travail au conjoint, une maison, des primes de collaboration ou de remplacement. L'offre est délivrée tôt aux étudiants pour parier sur l'avenir.

Le JT

Les autres sujets du JT