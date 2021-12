Haute-Marne : le médecin retraité, Jean Thévenot, évoque les possibles mesures pour lutter contre les déserts médicaux

Âgé de 67 ans et après 36 ans de pratique à Chaumont (Haute-Marne), le médecin Jean Thévenot a pris sa retraite il y a cinq ans. La ville fait, elle, face à un manque de médecins. "On est un département avec des médecins qui sont également un peu plus vieux que dans le reste de la France. On a perdu tous les médecins relativement récemment. On avait prévenu un petit peu les autorités de ce risque et malheureusement, on a pour l’instant pas beaucoup de solutions", déclare-t-il.



Forcer les jeunes médecins à s’installer temporairement dans les déserts médicaux ?

L’une des possibilités évoquées pour régler ce problème en France serait de forcer les jeunes médecins à s’installer temporairement dans les déserts médicaux. "Ici en réflexion, soit ce serait des possibilités ponctuelles pendant un an d’aller exercer dans une région un petit peu défavorisée ou, l’autre solution, ce serait vraiment des places beaucoup plus limitées avec une organisation beaucoup plus contraignante", explique Jean Thévenot.