Déserts médicaux : une commune de la Drôme a embauché cinq médecins

Afin de lutter contre les déserts médicaux, une communauté de communes de la Drôme a embauché cinq médecins. Cette décision est un soulagement pour les 50 000 habitants.

Le Dr Marine Balaizeau a pris ses fonctions en janvier dernier. Elle n’exerce pas en libéral, elle a choisi d’être salariée. Elle a été embauchée par une communauté de communes de la Drôme comme médecin généraliste. Chaque jour, elle reçoit de nouveaux patients. Un salarie fixe et un emploi du temps régulier l’ont incitée à postuler. "C’est le choix de la simplicité, d’avoir des horaires de salarié. Quand on est au travail, on est au travail. Quand on est à la maison, on est à la maison", indique le Dr Marine Balaizeau.

Lutter contre les déserts médicaux

Comme elle, cinq médecins généralistes ont été recrutés dans ce centre de santé. Attirer de nouveaux médecins en les salariant, c’est le choix des élus. La communauté de communes compte 50 000 habitants, 10% d’entre eux n’ont pas de médecins traitants. Depuis son ouverture en 2021, le centre de santé compte déjà 2 000 patients. Il s’agit d’un investissement important pour la communauté de communes : 2 millions d’euros pour le bâtiment. La structure est déficitaire à hauteur de 200 000 euros cette année. Toutefois, ce choix est assumé par les élus.