Déserts médicaux : un pneumologue utilise les réseaux sociaux pour attirer les médecins dans la Creuse

Quand le docteur Philippe Slaouti s’est vu proposer un poste situé en pleine campagne creusoise, il a immédiatement sauté sur l’occasion. Son temps libre, il le passe à cheval, dans les petits chemins forestiers. Et il en profite pour sublimer à sa manière les paysages et la lumière si particulière du département qui l’a vu naître. Il publie ses photos sur les réseaux sociaux, espérant ainsi attirer ses confrères en Creuse.

Une vie plus proche de la nature

"On a le temps de prendre des photos à cheval, donc c’est un émerveillement à chaque coin de chemin, et puis on est tranquille", résume le Dr. Philippe Slaouti, qui exerce à Sainte-Feyre, une commune où il est aussi élu. Beaucoup de ses patients ont déjà aperçu ses clichés et apprécient l’initiative dans ce département qui pâtit du désert médical. Le Covid-19 et l’envie d’une vie moins urbaine, plus proche de la nature, incitera peut-être quelques praticiens à envisager une installation.